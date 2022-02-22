بالفيديو.. أول تعليق من هاسي بعد الخسارة من الشباب

أعرب المدير الفني للنادي الأهلي، بيسنيك هاسي، عن أسفه عقب الخسارة على يد الشباب، بهدفين مقابل هدف ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال هاسي في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV” : “قدمنا مباراة كبيرة وصنعنا فرصا عديدة خلال المباراة، كنا الطرف الأفضل تحديدًا في الشوط الثاني ولم نستحق الخسارة”.
وأضاف هاسي: “جميع الجماهير حول العالم تريد فوز فريقها بعض النظر عن الأداء ولكن الحكم لم يقدر حجم وأهمية المباراة ولم يذهب إلى تقنية الفيديو في بعض الحالات الهامة”.
وتابع المدرب الألماني: “فقدنا التركيز في بعض أوقات المباراة، ولكن بشكل عام الفريق يتحسن بشكل كبير وشاهدنا ما يقدمه إدواردو”.
واختتم هاسي: “أنا غير راضٍ عن وضع الفريق في جدول الدوري ولكن هناك تحسن ملحوظ والمباريات المقبلة ستظهر ذلك”. وفق “أخبار 24”.
ويمر النادي الأهلي بفترة صعبة خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، كما ودع كأس الملك من ربع نهائي المسابقة.