شاموسكا: ثقتنا لم تهتز بعد هزيمة الهلال.. والأهلي فريق صعب

أعرب المدير الفني لنادي الشباب، المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا عن سعادته البالغة عقب الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف شاموسكا في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC TV” أنه يهنئ اللاعبين على ما قدموه خلال مواجهة الأهلي، وردة فعلهم القوية عقب الخسارة أمام الهلال بالدوري.
وأكد شاموسكا أن ثقة اللاعبين بأنفسهم وكذلك الجهاز الفني لم تهتز عقب الخسارة من الهلال، وكذلك إدارة النادي التي قدمت الدعم المطلوب.
وشدد المدرب البرازيلي على أن فريق الأهلي صعب للغاية وقام بتدعيمات قوية خلال الميركاتو الشتوي حسنت من أدائه كثيرًا. وفق “أخبار 24”.
وأوضح شاموسكا أنه يعمل على تصحيح أوضاع الفريق، خاصة بعد تعديل خطة اللعب من الاعتماد على مهاجم صريح إلى مهاجم وهمي.
وحقق نادي الشباب فوزًا قاتلًا على حساب نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليواجه الهلال في نصف نهائي المسابقة.