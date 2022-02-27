“الصحة” تحدد أوقات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية خلال شهر رمضان

وجهت وزارة الصحة تعميمًا لمديريات الشؤون الصحية والمجمعات الصحية في مناطق المملكة، يتضمن تحديد أوقات عمل موظفي الوزارة من (الكادر الإداري الصحي وموظفي التشغيل الذاتي) خلال شهر رمضان المبارك.
وتضمن التعميم تحديد دوام المستشفيات والمراكز المتخصصة بخمسة أيام في الأسبوع، على أن يكون العمل على فترتين صباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً باستثناء الأطباء الاستشاريين، ومسائية من الساعة التاسعة مساءً وحتى الثانية عشرة ليلاً.
وبيّن التعميم أن المراكز الصحية الأولية تعمل خلال الشهر الكريم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وتزيد المراكز العامة 16 ساعة في اليوم فترة مسائية من التاسعة مساءً وحتى الثانية عشرة ليلاً، موضحاً أن المراكز العاملة على مدار الساعة ستعمل على أربع فترات بواقع ست ساعات لكل فترة. وفق “أخبار 24”.
وحددت الصحة دوام موظفي ديوان الوزارة والإدارات التابعة لها ومديريات الشؤون الصحية وإداراتها بفترة واحدة بواقع خمس ساعات يومياً، من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، في حين يكون دوام المتعاقدين والمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والفنيين على برامج التشغيل الذاتي من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً بواقع 6 ساعات يومياً.