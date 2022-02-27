انطلاق مشروع “بسطة ماركت” في جدة.. وهذه أهدافه

أطلقت غرفة جدة أمس (السبت)، مشروع “بسطة ماركت” في نسخته السادسة بالكورنيش الأوسط، على مساحة 6000 متر مربع، وسط مشاركة 40 أسرة منتجة و30 رائد أعمال ورائدة وعربات “فود تراك”.
وتعتبر “بسطة ماركت”، منصة موسمية لعرض وتسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة، بالشراكة مع عدد من الجهات، كما تتيح الفرصة للمجتمع والشركات وأصحاب الأعمال للتعرف مباشرة على المبادرين ومنتجات هذه الشريحة واستثمارها. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أمين عام غرفة جدة المُكلف، رامز آل غالب، أن إقامة المشروع هذا العام في الكورنيش لأول مرة لتوظيف ميزة جدة البحرية، وجذب أكبر قدر ممكن من الزائرين، موضحاً أنه سيستمر حتى نهاية عطلة الأسبوع وعلى مدى شهر كامل.