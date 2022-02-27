بالصور.. مهرجان الحنيني بعنيزة يقيم مزاداً للقطع والمقتنيات الأثرية

أقام مهرجان الحنيني المقامة فعالياته بسوق المسوكف الشعبي بعنيزة، مزاداً للقطع والمقتنيات الأثرية في ساحة السوق، وذلك بمشاركة المهتمين بالتراث واقتنائه.
واشتمل المزاد على عدد كبير من الأواني المنزلية القديمة والمصنوعة من الخشب والفخار، إضافة إلى بنادق وسيوف وأدوات حربية تراثية قديمة، حيث تتراوح أسعارها من 2000 إلى 3000 ريال للقطعة، وقد لاقت إقبالاً ملموساً من الزوَّار المهتمين بالقطع الأثرية.
ويهدف المزاد إلى الحفاظ على القطع الأثرية، والاهتمام بها، وجمع الهواة، ومعرفة مصادرها، والتنسيق بين مالكي القطع والمشترين.
ويحظى مهرجان الحنيني بإقبال لافت من الزوَّار، حيث يعرض مجسمات لمقادير وطريقة صناعة الأكلات الشعبية، إلى جانب عرض مرئي يقدم معلومات مفصلة عن كيفية إعداد الحنيني، كما فتح المجال لأكثر من 33 متطوعاً من الشباب والفتيات للعمل التطوعي.
وفق “أخبار 24”.