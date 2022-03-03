بالفيديو.. -“التجارة” تضبط مخالفات تستر في منشآت بقطاعات الملابس وصالونات الحلاقة

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، جولات مكثفة على منشآت تجارية مشتبه بتسترها في قطاعات الملابس وصالونات الحلاقة.
وأوضحت الوزارة أنها أحالت المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشارت إلى أن جولاتها الرقابية المكثفة مستمرة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري.
تستمر جولاتنا الرقابية المكثفة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري..
وخلال ذلك وقفنا على منشآت تجارية مشتبه بتسترها في قطاعات الملابس وصوالين الحلاقة،
وأحلنا المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/VH9fn6kTj8
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 2, 2022
وفق “أخبار 24”.