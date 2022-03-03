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جديد المحليات > بالفيديو.. -“التجارة” تضبط مخالفات تستر في منشآت بقطاعات الملابس وصالونات الحلاقة
03/03/2022   9:04 ص

بالفيديو.. -“التجارة” تضبط مخالفات تستر في منشآت بقطاعات الملابس وصالونات الحلاقة

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نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، جولات مكثفة على منشآت تجارية مشتبه بتسترها في قطاعات الملابس وصالونات الحلاقة.

وأوضحت الوزارة أنها أحالت المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشارت إلى أن جولاتها الرقابية المكثفة مستمرة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. -“التجارة” تضبط مخالفات تستر في منشآت بقطاعات الملابس وصالونات الحلاقة

جديد المحليات
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