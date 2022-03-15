طالبة جامعية بعمر 69 عاماً تحقق التفوق.. وتروي قصة عودتها لمقاعد الدراسة

أمضت الطالبة سلوى العماني 45 عاما، منذ أن أنهت دراستها الثانوية لتلتحق بعد هذا الزمن بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، لتكمل مشوار تعليمها بتفوق بين زميلاتها اللاتي يصغرنها في العمر.
من جهتها قالت العماني إنها تبلغ من العمر الآن (69 عاما)، وإنها تدرس تخصص علم الاجتماع في كلية الآداب، وإنها أنهت المرحلة الثانوية في عمر 18 عاما ولكن بسبب الظروف الاجتماعية انقطعت عن الدراسة لفترة طويلة، حوالي 45 عاما، لتقرر بعدها مواصلة تعليمها.
وأضافت أنها تشعر بالفخر تجاه نفسها، وأنها تطمح للحصول على الشهادة الجامعية ومن ثم ستقرر ما إذا كان باستطاعتها مواصلة الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه.وفق “أخبار 24”.
وبينت أن بناتها أنهين الدراسة الجامعية، وأن حفيداتها في المرحلة الثانوية، وأنها في بعض الأحيان تقوم بالمراجعة لهن.
الجدير ذكره أن الطالبة سلوى العماني (69 عاماً) حققت العام الماضي أعلى معدل تراكمي، 4.75 من أصل 5.0، بين زميلاتها في ذات الدفعة من طالبات بكالوريوس علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.