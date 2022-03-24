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جديد المحليات > “مواصلات جدة” توفر خدمة النقل الترددي مجانًا لزوار “الفورمولا 1”
24/03/2022   1:42 م

“مواصلات جدة” توفر خدمة النقل الترددي مجانًا لزوار “الفورمولا 1”

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أعلنت شركة مواصلات جدة مشاركتها في حدث الجائزة الكبرى للفورمولا Grand Prix، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأوضحت الشركة أنها ستوفر خدمة النقل الترددي مجاناً لزوار فعالية الفورمولا 1 بمدينة جدة خلال فترة أيام الحدث العالمي من يوم غد الجمعة 25 مارس وحتى إلى الأحد 27 مارس.

وأكدت أن هذه الخدمة تأتي من خلال إشراف الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، التي وفرت عدداً من الحافلات لتنظيم حركة النقل من وإلى مكان الفعالية بواقع 12 ساعة تشغيلية بتردد 15 دقيقة.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن مواعيد التشغيل ستبدأ من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 3 صباحاً لثلاثة أيام متتالية، وتم تخصيص عدد 9 نقاط توقف للحافلات على امتداد شارع الأمير سلطان وصولاً إلى نهاية شارع عبدالرحمن الداخل، وذلك سعياً لتسهيل حركة التنقل من وإلى الحدث الأكبر في مدينة جدة.

“مواصلات جدة” توفر خدمة النقل الترددي مجانًا لزوار “الفورمولا 1”

جديد المحليات
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