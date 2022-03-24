نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “منصة إحسان” تعلن تحقيق تبرعات بأكثر من 1.4 مليار ريال عبر أكثر من 20 مليون عملية
24/03/2022   1:42 م

“منصة إحسان” تعلن تحقيق تبرعات بأكثر من 1.4 مليار ريال عبر أكثر من 20 مليون عملية

+ = -
651

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، اليوم (الخميس)، أن إجمالي التبرعات عبر المنصة بلغ حتى الآن أكثر من 1.4 مليار ريال.

وأوضحت “منصة إحسان” أن مبلغ التبرعات الذي تحقق حتى الآن بعطاء وإحسان الخيرين تم من خلال أكثر من 20.5 مليون عملية تبرع.

يذكر أن المنصة تقدم الدعم للعديد من الفئات الضعيفة بالمجتمع، والأسر المحتاجة، كما تساهم في توفير خدمات سقيا الماء، وتوفير العلاج للمرضى المحتاجين، وغير ذلك، وقد أطلقت المنصة خدمة “تيسرت” ضمن فرص التبرع بهدف فك كربة المعسرين الذين صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

منصة إحسان

وفق “أخبار 24”.

“منصة إحسان” تعلن تحقيق تبرعات بأكثر من 1.4 مليار ريال عبر أكثر من 20 مليون عملية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885204012.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.