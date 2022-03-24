“منصة إحسان” تعلن تحقيق تبرعات بأكثر من 1.4 مليار ريال عبر أكثر من 20 مليون عملية

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، اليوم (الخميس)، أن إجمالي التبرعات عبر المنصة بلغ حتى الآن أكثر من 1.4 مليار ريال.
وأوضحت “منصة إحسان” أن مبلغ التبرعات الذي تحقق حتى الآن بعطاء وإحسان الخيرين تم من خلال أكثر من 20.5 مليون عملية تبرع.
يذكر أن المنصة تقدم الدعم للعديد من الفئات الضعيفة بالمجتمع، والأسر المحتاجة، كما تساهم في توفير خدمات سقيا الماء، وتوفير العلاج للمرضى المحتاجين، وغير ذلك، وقد أطلقت المنصة خدمة “تيسرت” ضمن فرص التبرع بهدف فك كربة المعسرين الذين صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وفق “أخبار 24”.