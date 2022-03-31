جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يحصد جائزتين جديدتين

أعلن المكتب الدولي للمعارض “بي آي إي” في إكسبو 2020 دبي، فوز جناح المملكة بالجائزة الذهبية للهندسة المعمارية عن فئة أكبر الأجنحة في المعرض الدولي.
كما حصل جناح المملكة على جائزة “الإمارات تبتكر”، والتي تُعد من أرقى الجوائز الحكومية في دولة الإمارات، وذلك عن ابتكار توظيف مصعد متحرك لتوفير زيارة لذوي الإعاقة تماثل الزيارات الاعتيادية.
ويعد جناح المملكة الأكبر بين أجنحة الدول الزائرة في المعرض الدولي، حيث يمتد على مساحة 13059 مترا، كما أنه مصمّم بشكل المنشور الهندسي، في الوقت الذي تشمل محتويات المعرض الخارجي للجناح شاشة “سمعبصرية” يبلغ إجمالي مساحتها 2762 مترا مربعا.
من جهة أخرى، أبدى جناح المملكة المشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي” اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، حيث سعى إلى توفير كافة الخدمات التي تسهل من حركتهم داخل الجناح ومحيطه، كما عمل على منحهم مساحة كافية للتعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم المختلفة، حيث راعى في تصميمه توفير كافة الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها ذوو الإعاقة، والتي تمكنهم من زيارة الجناح والاستمتاع بما يقدمه من خدمات وتقنيات مختلفة.وفق “أخبار 24”.
وتأتي الجوائز الختامية للمكتب الدولي للمعارض (BIE) لتضاف إلى قائمة الإنجازات والأرقام القياسية التي حققها الجناح منذ افتتاحه الرسمي في الأول من أكتوبر الماضي، حيث فاز جناح مؤخرًا بجائزة أفضل جناح في معرض “إكسبو 2020 دبي” عن فئة الأجنحة الكبيرة، كما حصل على الجائزة الشرفية في فئة أفضل تصميم خارجي، وجائزة شرفية ثانية عن فئة أفضل عرض.