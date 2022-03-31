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رياضة > “الرياضة” تعلن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث لأندية دوري المحترفين
31/03/2022   8:19 ص

“الرياضة” تعلن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث لأندية دوري المحترفين

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أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2021-2022 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستحقت 10 أندية بدوري المحترفين، الدعم الكامل الفئة أولى بواقع 5 ملايين ريال لكل ناد، وهي “الفتح، الهلال، الشباب، الاتفاق،الفيحاء، التعاون، النصر، أبها، الفيصلي، الحزم”.

فيما حصلت 5 أندية على دعم فئة (ثانية) بواقع 3 ملايين، وهي: “الباطن، الرائد، الأهلي، ضمك، الطائي”. وجاء الاتحاد أخيرا في الدعم فئة (ثالثة) بمليوني ريال.

وجاءت نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث لأندية دوري المحترفين كالتالي:

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وفق “أخبار 24”.

“الرياضة” تعلن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث لأندية دوري المحترفين

رياضة
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