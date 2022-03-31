“الرياضة” تعلن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث لأندية دوري المحترفين

أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2021-2022 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واستحقت 10 أندية بدوري المحترفين، الدعم الكامل الفئة أولى بواقع 5 ملايين ريال لكل ناد، وهي “الفتح، الهلال، الشباب، الاتفاق،الفيحاء، التعاون، النصر، أبها، الفيصلي، الحزم”.
فيما حصلت 5 أندية على دعم فئة (ثانية) بواقع 3 ملايين، وهي: “الباطن، الرائد، الأهلي، ضمك، الطائي”. وجاء الاتحاد أخيرا في الدعم فئة (ثالثة) بمليوني ريال.
وجاءت نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث لأندية دوري المحترفين كالتالي:
وفق “أخبار 24”.