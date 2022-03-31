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جديد المحليات > “بوابة الدرعية” تسلم “مركز سلمان للإغاثة” 235 طناً من تمور الدرعية لتوزيعها على الدول ذات الاحتياج
31/03/2022   11:30 م

“بوابة الدرعية” تسلم “مركز سلمان للإغاثة” 235 طناً من تمور الدرعية لتوزيعها على الدول ذات الاحتياج

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سلمت هيئة تطوير بوابة الدرعية 235 طناً من التمور التي تنتجها مزارع الدرعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف توزيعها في الدول ذات الاحتياج، وذلك ضمن جهود المركز الإنسانية.

وتشتهر مزارع الدرعية بإنتاجها مئات الأطنان من التمور متعددة الأنواع، ومن أشهرها: المنيفي، ونبوت سيف، والسلج، والبرحي، والخلاص، والصقعي، والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية.

جاء ذلك بناء على مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع مركز الملك سلمان للإغاثة، وشملت توزيع محاصيل التمور للعام الحالي من المواقع التي تحددها الهيئة والواقعة ضمن النطاق الإشرافي لبوابة الدرعية لمستفيدي مركز الملك سلمان للإغاثة من الدول ذات الاحتياج على أن تقوم الهيئة بكافة الأعمال الخاصة بتجهيز المحاصيل وفق المعايير التي حددها المركز. وفق “أخبار 24”.

“بوابة الدرعية” تسلم “مركز سلمان للإغاثة” 235 طناً من تمور الدرعية لتوزيعها على الدول ذات الاحتياج

جديد المحليات
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