بعد عودة الدراسة في شهر رمضان.. أخصائية تغذية علاجية توضح النظام الغذائي الجيد

قالت أخصائية التغذية العلاجية والرياضية ريما سلمان إنه مع عودة الدراسة لرمضان بعد انقطاعها لأكثر من 15 عاما، يجب على الأهالي ضرورة الحرص على التغذية الصحية، وخاصة للطلبة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
وأوضحت الأخصائية لـ” أخبار 24 ” أن الحرص على التغذية للأطفال في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة مهم جدًا، لكونهم قد يصابون بسوء التغذية والجفاف في حال لم يتناولوا السوائل والغذاء المناسب لعمرهم.
وأضافت أنه يجب التركيز في وجبة الإفطار على تناولهم من 3-5 حبات من التمر أو الرطب، والماء والشوربة والسلطة، مع تجنب تناول المقليات، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الغذاء مليئا بالبروتينات لكونها تعمل على توازن السكر بالدم بشكل أسرع.
وبينت أن التمر سريع الامتصاص ويعطي طاقة للجسم، والماء يزيل الجفاف بعد ساعات طويلة من الصيام، أما الشوربة فتعد غنية بالكربوهيدرات والبروتينات والدهون، مبينة أن إضافة الأفوكادو للسلطة أو زيت الزيتون تعطي طاقة وشبعا لفترة طويلة، خاصة إن كانت الوجبة تحتوي على الألياف الموجودة في الخضراوات والفواكه، وقشور الأرز وخبز البر. وفق “أخبار 24”.
وقالت إن هناك أطفالا لا يستطيعون تناول الوجبة بشكل كامل أثناء الإفطار، لذلك يجب تقسيمها لوجبة صغيرة ثم وجبة أخرى بعد وقت قصير تحتوي على اللحوم أو الدجاج أو الجمبري أو البيض أو الفول مع الخضار المطبوخ أو المعكرونة والأرز، حتى تكون وجبة صحية متكاملة.
وأضافت انه يجب على الأمهات والآباء الحرص على أن يتناول الأطفال وجبة السحور حتى وإن كان الطفل قد توجه للنوم، فيجب إيقاظه لتناول الطعام الذي يجب أن يحتوي على النشويات والبروتينات، لتفادي شعورهم بالتعب أثناء اليوم الدراسي في الصباح.
وأشارت إلى ضرورة شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، مشيرة إلى أنه يجب أن يتناول الطفل كمية الماء المناسبة له بناء على الطول والحجم والوزن، بما يعادل 30 ملم لكل 1 كيلوجرام، وتناول الفواكه بدًلا من شرب العصائر أو شرب كوب واحد فقط، وذلك حتى لا يكون هناك زيادة في السعرات الحرارية.
وأكدت ريما أنه يجب على الطلاب والطالبات عدم تناول المنبهات المركزة بالكافيين التي تساعد على إدرار المياه الضرورية في الجسم وتؤدي للجفاف، مؤكدة على ضرورة النوم لمدة من 6-7 ساعات، كون النوم لساعات أقل يؤثر على التركيز والاستيعاب خلال اليوم الدراسي.