“هيئة النقل”: 3 طرق للاستفادة من الشاحنات التي تجاوز عمرها 20 سنة

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الخميس)، عن 3 طرق للاستفادة من الشاحنات التي تجاوز عمرها 20 سنة.
وأوضحت أن الطريقة الأولى تتمثل في تصدير الشاحنة إلى خارج المملكة، والثانية إسقاطها وبيعها “تشليح أو كبس”، بينما الخيار الثالث الاستفادة منها في النقل للحساب الخاص.
وأكدت أن رفع كفاءة وجودة شاحنات نقل البضائع يساهم في تخفيف الانبعاثات الكربونية، ويحافظ على متطلبات السلامة العامة. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة أعلنت اليوم عن تبقي 29 يوماً على نهاية الفترة التصحيحية لسريان بعض أحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع، والتي تتضمن ألا يزيد العمر التشغيلي للشاحنة على 20 سنة من سنة التصنيع