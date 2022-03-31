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جديد المحليات > لتنمية القدرات البشرية في القطاع المالي.. توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج سفراء الميزانية الثالث
31/03/2022   11:30 م

لتنمية القدرات البشرية في القطاع المالي.. توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج سفراء الميزانية الثالث

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وقعت وزارة المالية ممثلة في مركز المهارات المالية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية المالية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي العام، وذلك لإطلاق برنامج سفراء الميزانية الثالث.

ووقع المذكرة مدير عام مركز المهارات المالية فيصل جادو، ومدير عام الأكاديمية المالية مانع آل خمسان، بحضور مساعد الوزير للسياسات المالية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد، ومساعد الوزير لقطاع الشؤون المالية ياسر القهيدان، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

وأوضح فيصل جادو أن المذكرة تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل وتعزيز روابط الشراكة مع الأكاديمية المالية، لتعزيز التعاون المشترك في كل ما يسهم في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج التي تقدم حلولا تطويرية متنوعة للممارسين في القطاع المالي والخريجين المتوقع دخولهم في القطاع بمختلف مستوياتهم. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أكد مانع آل خمسان أن المذكرة ستسهم في تعزيز روابط الشراكة والتعاون مع مركز المهارات المالية، وتطوير المحتوى والحقائب التدريبية، وتصميم محتوى ورش العمل، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي للبرامج التدريبية، فضلا عن تنفيذ اختبار ترشيح المتدربين.

لتنمية القدرات البشرية في القطاع المالي.. توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج سفراء الميزانية الثالث

لتنمية القدرات البشرية في القطاع المالي.. توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج سفراء الميزانية الثالث

لتنمية القدرات البشرية في القطاع المالي.. توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج سفراء الميزانية الثالث

لتنمية القدرات البشرية في القطاع المالي.. توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج سفراء الميزانية الثالث

لتنمية القدرات البشرية في القطاع المالي.. توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج سفراء الميزانية الثالث

جديد المحليات
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