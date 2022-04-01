حقق أعلى الزيارات.. وزير الثقافة: جناح المملكة بمعرض “إكسبو 2020 دبي” قدم تجربة رائدة

اختتم جناح المملكة المُشارك في معرض “إكسبو 2020 دبي” أمس (الخميس)، فعالياته في المعرض الدولي الذي استمر نحو 6 شهور تحت عنوان “تواصل العقول وصنع المستقبل”.
وقال وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إن جناح المملكة نجح على مدار 6 أشهر متواصلة في تقديم تجربة حضور رائدة، عكست بشكل واضح الصورة الحقيقية لواقع المملكة الراهن في ظل رؤية 2030، التي صاغها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أسس الاعتزاز بالهوية والتاريخ والتراث وآفاق المستقبل المزدهر.
وحقق الجناح رقماً قياسياً بوصوله إلى قرابة 5 ملايين زائر من مختلف الجنسيات، التي تمثل أكثر من 23.46% من نسبة إجمالي زوار معرض إكسبو 2020 دبي كأعلى نسب الزيارات في تاريخ معارض “إكسبو” الدولية على الإطلاق. وفق “أخبار 24”.
وقدم الجناح أكثر من 230 برنامجاً ثقافياً واجتماعياً متنوعاً بينها 35 فعالية خاصة بالأطفال والعائلات و109 برامج ثقافية، و11 برنامج عمل، و34 برنامج تعاون مع أجنحة الدول المختلفة.