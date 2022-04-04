أوضحت الإدارة العامة للمرور، الوسائل المُتاحة للانتقال من وإلى الحرم المكي الشريف خلال أيام شهر رمضان المبارك.
وأوضح “المرور”، أن الوسائل تتضمن حافلات النقل العام حيث تُعد الوسيلة الأسرع والأسهل، والنقل العام الترددي والتي تعتبر الوسيلة الأمثل للوصول للمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام.
ولفت إلى أن الوسائل تشمل أيضاً سيارات الأجرة كونها الوسيلة البديلة للوصول لأقرب موقع للمسجد الحرام، وكذلك السيارات الخاصة التي تمكن الراغبين من الوصول إلى مواقف السيارات أو أقرب موقع مناسب، بالإضافة إلى المشي على الأقدام والتي تعتبر الوسيلة الأفضل لسكان الأحياء القريبة من المنطقة المركزية. وفق “أخبار 24”.
وكان مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة، اللواء سلمان الجميعي، قد نوه إلى أن هناك 5 مواقف لاستقبال المعتمرين والمصلين بالعاصمة المقدسة، حيث تتسع لأكثر من 44 ألف مركبة.
تيسيرًا للمعتمرين والمصلين، عملنا على تنظيم خمس وسائل مُختلفة للانتقال من وإلى الحرم المكي الشريف خلال أيام شهر #رمضان المبارك.#معتمرون_آمنون#المرور_السعودي pic.twitter.com/U3haxTtERv
— المرور السعودي (@eMoroor) April 3, 2022