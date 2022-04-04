مصدر: أهلية العلاج للأجانب في المستشفيات الحكومية لا تشمل هذه التخصصات

كشف مصدر في وزارة الصحة أن أهلية العلاج لغير السعوديين في المستشفيات الحكومية، لا تشمل زراعة الأعضاء وطب الأسنان، والعقم، وأطفال الأنابيب، وزراعة النخاع.
وقال المصدر لـ “أخبار 24″، إن جميع المستشفيات المتخصصة لا يحق لها رفض استقبال مصابي الحـوادث المرورية من الأجانب، بل تتم معالجتهم وفق المواثيق الإنسانية، ومن ثم يتم مطالبة ذوي المصاب أو الكفيل أو الطرف الآخـر أو شركات التأمين مع أخذ المستندات الرسمية من المصاب والجهة الممولة.
وأضاف أنه فيما يخص مرضى الفشل الكلوي وبناء على قرار مجلس الوزراء، فلا يحق للمستشفيات الحكومية إجراء الغسيل الكلوي لغير السعوديين إلا في الحالات الإسعافية الضرورية. وفق “أخبار 24”.
وبين أنه في مثل هذه الحالة على إدارة المستشفى إبلاغ أقرب إمارة أو محافظة على وجه السرعة باسم المريض وحالته الصحية وما يتطلبه علاجه، لتقوم بدورها بالتواصل مع كفيله ليتكفل بمعالجة مكفوله في المستشفيات الخاصة، إذا توفر ذلك أو دفع التكاليف في حالة العلاج في المستشفيات الحكومية إن رغب بقاء مكفوله لديه.