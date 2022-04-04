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جديد المحليات > بالفيديو.. قائد قوات أمن العمرة يستعرض بعضاً من الجهود المبذولة لضمان العمرة الآمنة
04/04/2022   8:26 ص

بالفيديو.. قائد قوات أمن العمرة يستعرض بعضاً من الجهود المبذولة لضمان العمرة الآمنة

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استعرض قائد قوات أمن العمرة، اللواء محمد البسامي، بعضاً من الجهود التي تبذلها قوات أمن العمرة لضمان العمرة الآمنة لقاصدي الحرم المكي.

وأوضح البسامي، أن هناك غرفة لإدارة الخطة الأمنية ومتابعة كل المستجدات بالحرم المكي، إلى جانب التنسيق مع الشركاء بالجهات الأمنية والخدمية الأخرى.

وشدد على ضرورة التزام المعتمرين بالإجراءات المُقررة وبينها الحجز المسبق قبل القدوم لأداء العمرة، منوهاً إلى أنه تم تخصيص صحن المطاف للمُعتمرين فقط.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. قائد قوات أمن العمرة يستعرض بعضاً من الجهود المبذولة لضمان العمرة الآمنة

جديد المحليات
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