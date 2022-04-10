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جديد المحليات > متحدث الحج والعمرة: مشروعات كبرى في حج هذا العام ستستخدم التقنية الحديثة
10/04/2022   5:34 ص

متحدث الحج والعمرة: مشروعات كبرى في حج هذا العام ستستخدم التقنية الحديثة

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد، اليوم السبت، إن الوزارة لديها مكتسبات إيجابية يتم العمل عليها، مع تطويع استخدام التقنية الحديثة في حج هذا العام.

وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن هناك مشروعات كبرى في حج هذا العام ستُستخدم تلك التقنية الحديثة من خلالها، بالتكامل مع الجهات الأخرى، في المشاعر المقدسة وفي المنظومة الأمنية.

وأضاف أن التقنية ستُستخدم أيضا في إدارة الحشود، وسيكون هناك ربط تقني كامل، ولدى الجميع هدف محدد وهو تسهيل أداء مناسك الحج على زوار بيت الله الحرام والحفاظ على صحتهم، وهو ما تميزت به المملكة على مدى عقود. وفق “أخبار 24”.

متحدث الحج والعمرة: مشروعات كبرى في حج هذا العام ستستخدم التقنية الحديثة

جديد المحليات
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