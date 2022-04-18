استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، زخرفة حجر الشميسي الذي يعد أحد الآثار بمعرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة.
وكانت زخرفة الحجر من ضمن الزخرفة المثبتة على أروقة المسجد الحرام، ونقش عليها البسملة وسور المعوذات، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر الهجري.
ويعد معرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة نافذة ثقافية ومنبرا تاريخياً لعرض أبرز المقتنيات الأثرية والتاريخية للحرمين الشريفين عبر العصور الزمنية المختلفة، وامتدادا لجهود المملكة في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.
وما يميز المعرض ليست الحفاوة التي يستقبل بها القائمون عليه الزوار، ولا تصميمه الذي من الواضح أنه روعي فيه التناسق مع النمط الإسلامي في العمارة فقط، إنما يتميز أيضاً بفكرته ومحتوياته التاريخية والأثرية الثمينة. وفق “أخبار 24”.
ويمكن لمن يزور المعرض أن يطلع على تاريخ وفن العمارة الإسلامية في الحرمين وتطورها عبر العصور الإسلامية المختلفة منذ عهد الصحابة مروراً بالحقب الإسلامية المتعاقبة وصولاً إلى هذا العهد السعودي الزاهر.