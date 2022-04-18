وزير الصناعة : وظائف المستقبل ستعتمد على الإبداع.. ونسعى لتصدير منتجاتنا لأسواق عالمية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن وظائف المستقبل ستكون مبنية على الفكر الإبداعي المستمد من ثقافة المجتمع، لافتًا إلى أن المنظومة الصناعية تعمل على مساعدة المصانع للوصول إلى الميكنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي.
وأشار “الخريف”، خلال مشاركته في لقاء “المشراق”، والذي نظمته سيدات الأعمال بغرفة الرياض إلى أن الاستراتيجية الصناعية تهدف للوصول بمنتجات المملكة إلى الأسواق العالمية عبر تبني أسس الصناعة المتقدمة والتي تعتمد على تقليل اليد العاملة قليلة المهارات.
وأوضح أن واحات “مدن” توفر بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات النسائية ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، منوهًا إلى أن هناك 17 ألف سعودية تعمل داخل المدن الصناعية. وفق “أخبار 24”.