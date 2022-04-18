كورونا في المملكة.. صفر وفيات مجدداً وارتفاع الإصابات واستقرار الحالات الحرجة وحالات الشفاء

شهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقرار حالات التعافي والحالات الحرجة، وتسجيل صفر وفيات مجدداً، وارتفاع الإصابات الجديدة.
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل صفر وفيات مجدداً بعدما تم تسجيل هذا المعدل ثلاث مرات في وقت سابق من شهر إبريل الجاري، ليستقر إجمالي الوفيات عند 9069 حالة وفاة.
كما ارتفعت حالات التعافي من الفيروس بشكل طفيف مقارنة بيوم أمس، مسجلة 259 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 739296 من أصل 752705 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.
وسجلت الحالات الحرجة استقراراً ملحوظاً، حيث غادرت حالة واحدة العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 56 حالة، لتبقى في معدلاتها التنازلية منذ مطلع فبراير الماضي. وفق “أخبار 24”.
في المقابل ارتفعت الإصابات الجديدة بشكل ملحوظ مقارنةً بالأيام القليلة الماضية، مسجلة 133 حالة، لكنها بقيت في مستويات حول المئة التي بدأت في تسجيلها منذ 11 مارس الماضي.