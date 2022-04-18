نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > في إنجاز جديد.. جامعة الأمير سلطان تسجل رقمًا قياسيًّا بموسوعة “جينيس”
18/04/2022   3:36 م

في إنجاز جديد.. جامعة الأمير سلطان تسجل رقمًا قياسيًّا بموسوعة “جينيس”

+ = -
677

حققت جامعة الأمير سلطان ممثلةً بنادي تنمية الشباب، رقماً قياسياً في الموسوعة العالمية “جينيس”، حيث حصل على شهادة لأكبر عدد من المشاركين في صناعة زجاجات حسية في وقت واحد التي تتعلق باضطراب التوحد.

واستقبل رئيس الجامعة الدكتور أحمد اليماني أعضاء النادي بالجامعة بعد إنجازهم وحصولهم على هذه الشهادة، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة هي التي تهدف إليها الجامعة، إضافةً إلى التعليم الأكاديمي المميز؛ لكونها تسهم وبشكل كبير في بناء شخصية الطلاب وتقوية عزيمتهم ورفع مستوى تعليم طلاب وطالبات الجامعة.

من جانب آخر، أقامت الجامعة معرضًا عن اضطراب طيف التوحد على مدار يومين تحت شعار “لأننا ننتمي”، بهدف التعريف بالاضطراب ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع نحو هذه الفئة الغالية، من حيث التعامل والتكيف معهم، واستيعابهم نفسيًّا وسلوكيًّا. وفق “أخبار 24”.

في إنجاز جديد.. جامعة الأمير سلطان تسجل رقمًا قياسيًّا بموسوعة “جينيس”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885207253.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.