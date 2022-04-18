في إنجاز جديد.. جامعة الأمير سلطان تسجل رقمًا قياسيًّا بموسوعة “جينيس”

حققت جامعة الأمير سلطان ممثلةً بنادي تنمية الشباب، رقماً قياسياً في الموسوعة العالمية “جينيس”، حيث حصل على شهادة لأكبر عدد من المشاركين في صناعة زجاجات حسية في وقت واحد التي تتعلق باضطراب التوحد.
واستقبل رئيس الجامعة الدكتور أحمد اليماني أعضاء النادي بالجامعة بعد إنجازهم وحصولهم على هذه الشهادة، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة هي التي تهدف إليها الجامعة، إضافةً إلى التعليم الأكاديمي المميز؛ لكونها تسهم وبشكل كبير في بناء شخصية الطلاب وتقوية عزيمتهم ورفع مستوى تعليم طلاب وطالبات الجامعة.
من جانب آخر، أقامت الجامعة معرضًا عن اضطراب طيف التوحد على مدار يومين تحت شعار “لأننا ننتمي”، بهدف التعريف بالاضطراب ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع نحو هذه الفئة الغالية، من حيث التعامل والتكيف معهم، واستيعابهم نفسيًّا وسلوكيًّا. وفق “أخبار 24”.