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جديد المحليات > “الدفاع المدني” يدعو لتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعدة مناطق بدءاَ من اليوم وحتى الأحد المقبل
20/04/2022   8:27 ص

“الدفاع المدني” يدعو لتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعدة مناطق بدءاَ من اليوم وحتى الأحد المقبل

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر، من احتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك اعتبارًا من اليوم (الأربعاء)، وحتى (الأحد) المقبل.

ورصد المركز الوطني للأرصاد في تقريره تأثر مناطق (عسير، والباحة، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وناشد المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي الجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني؛ حفاظاً على سلامتهم.وفق “أخبار 24”.

“الدفاع المدني” يدعو لتوخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعدة مناطق بدءاَ من اليوم وحتى الأحد المقبل

جديد المحليات
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