أوضحت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل العيني هو نظام لتسجيل العقارات من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجيومكانية لقطعة العقار، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليه.
وبيّنت الهيئة أن السجل العقاري هو سجل رقمي يتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليها.
وأشارت إلى أن فوائد التسجيل العيني للعقار للمتعاملين، تتمثل في معرفة تاريخ العقار قبل شرائه أو استئجاره، ومعرفة الالتزامات المالية وغيرها على العقار، وعدم التغرير عند البيع أو الشراء، بينما تتمثل فوائد التسجيل العيني للعقار للقطاع العقاري، في التنظيم، والحوكمة، والاستثمار، والموثوقية.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن التسجيل العيني للعقار يحقق موثوقية التملك، وحفظ تاريخ العقار، ودقة معلومات العقار، وحماية المتعاملين في القطاع، منوهة إلى أن مزايا التسجيل العيني للعقار أنه يشمل جميع أنواع العقارات “أرض – فيلا – شقة – وغيرها”، ومجانية التسجيل الأول، ورقمنة إجراءات التسجيل والحفظ، وتحديث بيانات العقار عند تغييرها، وسهولة الحصول على بيانات أي عقار.