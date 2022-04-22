“الصناعة”: 261 مصنعاً دخلت الإنتاج في مارس باستثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بدء 261 منشأة صناعية مراحل إنتاجها في المملكة خلال شهر مارس 2022، بحجم استثمارات يفوق 5.8 مليار ريال، مبينة أن عدد المنشآت الصناعية بلغ حتى نهاية الشهر ذاته 10.4 ألف منشأة صناعية.
وأوضحت الوزارة، أن الاستثمارات الوطنية بلغت نسبتها 89% من المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس الماضي، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية نحو 8%، وأما المصانع التي أقيمت برؤوس أموال مشتركة فبلغت 3%.
وأشارت إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة تمثل 74% من المصانع التي بدأت الإنتاج في شهر مارس الماضي، فيما جاءت المعادن اللافلزية في المرتبة الأولى نسبة إلى توزيع تلك المصانع بحسب نشاطها، ثم قطاع صناعة المنتجات الغذائية.
ونوهت إلى أن المنطقة الشرقية جاءت في المرتبة الأولى للمصانع التي بدأت الإنتاج بـ73 مصنعاً، ثم منطقة الرياض بـ61 مصنعاً، تليها منطقة مكة المكرمة بـ47 مصنعاً. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن شهر مارس الماضي شهد إصدار 109 تراخيص صناعية جديدة في المملكة وزاد حجم استثماراتها على 2.5 مليار ريال، وبلغ عدد العمالة المرخص لها 3.4 ألف عامل.
ولفتت إلى أن منطقة الرياض احتلت المرتبة الأولى من حيث التراخيص الجديدة بـ65 ترخيصاً، ثم المنطقة الشرقية بـ24 ترخيصاً، تليها منطقة مكة المكرمة التي أصدر فيها 15 ترخيصاً صناعياً جديداً.