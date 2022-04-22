المنتخب الوطني يوجه رسالة للجماهير بشأن تذاكر المونديال

وجه المنتخب الوطني السعودي رسالة لجماهير الأخضر بشأن تذاكر مباريات الفريق في كأس العالم 2022 بقطر.
وكتب حساب المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “7 أيام فقط تفصلنا على انتهاء فترة طلب تذاكر نهائيات كأس العالم نحن بإنتظاركم .. قدم طلبك الآن وساند الصقور”.
ويتواجد المنتخب السعودي رفقة منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك في مجموعة واحدة بكأس العالم.
7️⃣ أيام فقط تفصلنا على انتهاء فترة طلب تذاكر نهائيات كأس العالم
نحن بإنتظاركم .. قدم طلبك الآن وساند الصقور 🇸🇦
🎫: https://t.co/LPkbsPS889 pic.twitter.com/0ZcuZ23Gek
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 21, 2022
وفق “أخبار 24”.