دونيس يركز على الجوانب الهجومية في مران الفتح

أدى فريق نادي الفتح تدريباته على ملعب النادي الرديف وذلك ضمن برنامجه لفترة التوقف التي يشهدها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وانطلقت التدريبات بعمليات الإحماء ثم أجرى اللاعبون تدريبات لياقية، بعدها عمل المدير الفني دونيس على تكثيف الجوانب التكتيكية عبر محطات ومساحات مختلفة تنوعت بين التحرك بكرة وبدون كرة.
وطبق دونيس تدريبات في الجانب الهجومي خلال المناورة التي اختتم بها المران، حيث ركز على الضغط على حامل الكرة وتنويع بناء الهجمة من العمق والأطراف. وفق “أخبار 24”.
شهدت التدريبات حضور ومتابعة المدير التنفيذي احمد العيسى والمشرف العام على الفريق حسن الجبر والعضو الذهبي منصور العفالق.