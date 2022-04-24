“الأرصاد”: اليوم.. أمطار رعدية وزخات للبرد وجريان للسيول ورياح وغبار على هذه المناطق

قال المركز الوطني للأرصاد، إن من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة اليوم (الأحد) هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، وتؤدي إلى جريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تلك الحالة المناخية تشمل مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية والجوف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-32 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45 كم/ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة. وفق “أخبار 24”.