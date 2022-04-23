هل هناك تمور منخفضة السكريات تناسب مرضى السكري؟.. “الغذاء والدواء” توضح

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء حقيقة احتواء بعض أنواع التمور على مستويات منخفضة من السكريات، ومدى اعتبارها مناسبة لمرضى السكري.
وأكدت الهيئة أن جميع أنواع التمور تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج، ولا يوجد دليل يثبت أن التمور تناسب مرضى السكري.
ونصحت مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، وبمراجعة المختصين لتحديد الكمية التي يجب تناولها يومياً.
ننصح مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمر والتقليل منها لاحتوائها على كميات عالية من السكريات.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/i2DE8tQAGW
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 23, 2022
وفق “أخبار 24”.