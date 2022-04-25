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جديد المحليات > صورة عفوية للملك فهد في خلوته بمخيم روضة نورة حينما كان وزيراً للداخلية
25/04/2022   1:53 م

صورة عفوية للملك فهد في خلوته بمخيم روضة نورة حينما كان وزيراً للداخلية

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، صورة عفوية للملك الراحل خلال تواجده في خلوته الخاصة بمخيم روضة نورة خارج الرياض حينما كان وزيراً للداخلية.

وأظهرت الصورة التي التقطت عام 1392 هـ، الملك فهد يجلس مبتسماً، وبجواره يجلس عبدالله آل الشيخ، وخلفهما أحمد بلال.

وفق “أخبار 24”.

صورة عفوية للملك فهد في خلوته بمخيم روضة نورة حينما كان وزيراً للداخلية

جديد المحليات
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