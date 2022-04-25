صورة عفوية للملك فهد في خلوته بمخيم روضة نورة حينما كان وزيراً للداخلية

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، صورة عفوية للملك الراحل خلال تواجده في خلوته الخاصة بمخيم روضة نورة خارج الرياض حينما كان وزيراً للداخلية.
وأظهرت الصورة التي التقطت عام 1392 هـ، الملك فهد يجلس مبتسماً، وبجواره يجلس عبدالله آل الشيخ، وخلفهما أحمد بلال.
تواضع و ابتسامة ملك..#الملك_فهد طيب الله ثراه في خلوته الخاصة بمخيم روضة نورة خارج الرياض عندما كان وزيرًا للداخلية آنذاك وبجانبه عبدالله آل الشيخ وخلفهما أحمد بلال رحمهما الله، عام 1392 هجرية. pic.twitter.com/swPJG80mwY
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) April 24, 2022
وفق “أخبار 24”.