حالة الطقس اليوم .. رياح وأمطار مصحوبة بزخات من البرد وجريان السيول على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من بعض المناطق.
وأوضح أن هطول هذه الأمطار قد يؤدي إلى جريان السيول، وقد يصاحب ذلك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف.
كما ضمت المناطق كلا من حائل، والقصيم، والرياض والشرقية، وأجزاء من مناطق نجران ، وجازان ، وعسير، والباحة ، ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-32 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.