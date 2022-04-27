“إحسان”: تبرعات المنصة تجاوزت مليارَيْ ريال.. وهذا المجال الأعلى تبرعاً

أكدت منصة “إحسان”، أمس (الثلاثاء)، تجاوُز إجمالي حجم تبرعات المنصة مليارَيْ ريال، وذلك من خلال أكثر من 27 مليون عملية تبرع، ليستفيد منها أكثر من 4.7 مليون مستفيد.
واستحوذت “فرجت” على الجانب الأكبر من التبرعات بأكثر من 444 مليون ريال و4 آلاف مستفيد، يليها “الاجتماعي” بأكثر من 274 مليون ريال و731 ألف مستفيد، و”الغذاء والسقيا” بأكثر من 247 مليون ريال وأكثر من 1.9 مليون مستفيد، ثم الأيتام بأكثر من 175 مليون ريال و180 ألف مستفيد، والصحة بأكثر من 161 مليون ريال و92 ألف مستفيد، والإسكان بأكثر من 125 مليون ريال و16 ألف مستفيد.
وحصلت “تيسرت” على أكثر من 124 مليون ريال، والتعليم 114 مليون ريال، كما حصلت زكاة المال على أكثر من 96 مليون ريال، والإغاثة على 90 مليون ريال، والمساجد على 61 مليون ريال، والأضاحي 44 مليون ريال، وزكاة الفطر 27 مليون ريال، وأخيرًا البيئة 18 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.