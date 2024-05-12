القتل حدًا لمواطن نحر زوجته بالشرقية

نفذت وزارة الداخلية، في المنطقة الشرقية اليوم (الأحد)، حُكم القتل حداً بحق المواطن/ عبدالرحمن بن نايف بن محمد الجبيران الأسعدي؛ لإقدامه على قتل زوجته/ مريم بنت شمروخ بن بطيحان الحافي، وذلك بطعنها بآلة حادة ونحرها مما أدى إلى وفاتها.
وكانت الجهات الأمنية قد تمكّنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه.
ونظراً لأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن فيه المجني عليها من غائلته، حيث قتلها في بيتها وهي آمنة مطمئنة، فقد تم الحُكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأُيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه . وفق “أخبار 24”.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.