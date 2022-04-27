بالفيديو.. الدرعية تنفذ حملة لصيانة المساجد وتحسين خدماتها

نظمت هيئة تطوير بوابة الدرعية حملة لتوسعة وصيانة مرافق وخدمات المساجد فيها، لضمان تحسين تجربة المصلين في شهر الخير، شهر رمضان المبارك.
وشملت الحملة عمليات توسعة وصيانة مرافق وعناية في 4 مساجد مختلفة من أجل تهيئة البيئة الصحية في مرافق ومكونات المساجد في جوهرة المملكة للصلاة.
وبيّن فيديو أعمال التحسين والتجديد والصيانة، والتي شملت مسجد ابن باز، ومسجد الجبيبير، ومسجد الشدي، ومسجد سمحان.
نظمت #بوابة_الدرعية حملة لتحسين خدمات مساجد الدرعية، لضمان تحسين تجربة المصلين في شهر الخير. شملت الحملة عمليات توسعة وصيانة مرافق وعناية في أربعة مساجد مختلفة من أجل تهيئة البيئة الصحية في مرافق ومكونات المساجد في جوهرة المملكة. pic.twitter.com/sUq1pHDm3x
— هيئة تطوير بوابة الدرعية (@DGDA_SA) April 27, 2022
وفق “أخبار 24”.