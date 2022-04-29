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جديد المحليات > “النيابة”: السجن والغرامة بحق كل من يمس الحياة الخاصة بالتصوير عبر الهواتف
29/04/2022   4:59 ص

“النيابة”: السجن والغرامة بحق كل من يمس الحياة الخاصة بالتصوير عبر الهواتف

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حذرت النيابة العامة من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للآخرين، مؤكدة أن من يفعل ذلك عقوبته السجن والغرامة.

وأوضحت أن حياة الآخرين تحظى بحقوق وضمانات مقررة شرعاً ونظاماً، فلا يسوغ انتهاكها أو المساس بها، وفي حال حدث ذلك وجبت المساءلة الجزائية في هذا الشأن.

وأضافت أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية من خلال المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وفقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

النيابة العام

وفق “أخبار 24”.

“النيابة”: السجن والغرامة بحق كل من يمس الحياة الخاصة بالتصوير عبر الهواتف

جديد المحليات
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