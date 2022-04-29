لأول مرة.. “شؤون المسجد النبوي”: استقبلنا 19 مليون مصلٍّ منذ بداية رمضان

أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن عدد المصلين منذ بداية شهر رمضان الحالي وحتى الآن يعد استثنائياً وغير مسبوق.
وأوضح مستشار وكيل الرئيس العام بوكالة المسجد النبوي عبدالعزيز الأيوبي في حديثه لقناة “الإخبارية”، أن المسجد استقبل حتى الآن أكثر من 19 مليون مصلٍّ.
وأشار إلى أن عدد الزوار للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بلغ 970 ألفًا، بينما من تمكنوا من الصلاة في الروضة الشريفة بلغوا 380 ألفاً. وفق “أخبار 24”.
وبين أن الرئاسة عملت على تهيئة المسجد النبوي للمصلين وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجونها حتى ينعموا بتجربة فريدة.
فيديو | مستشار وكيل الرئيس بوكالة المسجد النبوي لـ #نشرة_التاسعة:
لأول مرة.. أكثر من 19 مليون مصل أدوا الصلاة في المسجد النبوي منذ بداية شهر #رمضان#الإخبارية pic.twitter.com/VecZaurbJI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2022