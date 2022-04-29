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جديد المحليات > لأول مرة.. “شؤون المسجد النبوي”: استقبلنا 19 مليون مصلٍّ منذ بداية رمضان
29/04/2022   4:59 ص

لأول مرة.. “شؤون المسجد النبوي”: استقبلنا 19 مليون مصلٍّ منذ بداية رمضان

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أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن عدد المصلين منذ بداية شهر رمضان الحالي وحتى الآن يعد استثنائياً وغير مسبوق.

وأوضح مستشار وكيل الرئيس العام بوكالة المسجد النبوي عبدالعزيز الأيوبي في حديثه لقناة “الإخبارية”، أن المسجد استقبل حتى الآن أكثر من 19 مليون مصلٍّ.

وأشار إلى أن عدد الزوار للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، بلغ 970 ألفًا، بينما من تمكنوا من الصلاة في الروضة الشريفة بلغوا 380 ألفاً. وفق “أخبار 24”.

وبين أن الرئاسة عملت على تهيئة المسجد النبوي للمصلين وتقديم جميع الخدمات التي يحتاجونها حتى ينعموا بتجربة فريدة.

لأول مرة.. “شؤون المسجد النبوي”: استقبلنا 19 مليون مصلٍّ منذ بداية رمضان

جديد المحليات
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