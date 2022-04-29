المراعي تقيم حفلاً لإفطار أطفال الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ” إنسان “

نظمت شركة المراعي حفل الإفطار الخيري السنوي لأطفال الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) في مدينة الرياض بالتعاون مع فندق كراون بلازا المدينة الرقمية، اليوم الأربعاء 26 رمضان 1434هـ الموافق 27 إبريل 2022م وبحضور مسؤولي الجمعية وشركة المراعي.
واشتمل حفل الإفطار على توزيع هدايا عينية ومالية على أطفال جمعية إنسان الذين حضروا الإفطار، والبالغ عددهم 40 طفلاً، كما التقطت الصور التذكارية في بهو كراون بلازا المدينة الرقمية الذي يعتبر واحداً من المعالم السياحية في مدينة الرياض.
جديراً بالذكر أن لشركة المراعي دور حاضر وملموس في دعم النشاطات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في ظل ما تقوم به الشركة من رعاية ودعم أكثر من 300 جهة خيرية سنويًا تعمل في مجال خدمة وتنمية المجتمع بمختلف مناطق المملكة.