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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة.. واستقرار معدل الوفيات وانخفاض حالات التعافي
29/04/2022   3:00 م

مستجدات كورونا.. ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة.. واستقرار معدل الوفيات وانخفاض حالات التعافي

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أظهرت الإحصائيات الخاصة بفيروس “كورونا” في المملكة، ارتفاع الإصابات الجديدة مسجلة 99 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة قدره 7 حالات عن يوم أمس.

وأكدت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، عدم تسجيل أي حالات حرجة جديدة، ليظل إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 45 حالة، في حين انخفض عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس مقارنة بيوم أمس.

وأبانت الوزارة أنه تم تسجيل 151 حالة تعافي، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 741540 حالة من أصل 753921 إصابة بالفيروس.وفق “أخبار 24”.

وأضافت الوزارة أن حالات الوفاة في مستويات مستقرة، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9086 حالة وفاة.

مستجدات كورونا.. ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة.. واستقرار معدل الوفيات وانخفاض حالات التعافي

جديد المحليات
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