قادت الصدفة شاباً من مركز جوف آل معمر التابع لمحافظة سراة عبيدة جنوب المملكة للالتقاء برحالة سويدي وزوجته أنهكهما تعب السفر وتقلبات الجو فاستضافهما وعائلته بمنزلهم.
وكشف مشاري آل مجرِّي (طالب طب وجراحة) لـ”أخبار 24″ عن أنه أثناء جولته مع أعمامه لمشاهدة آثار السيول في المنطقة، شاهد سائحين على دراجة نارية تحمل علم دولة أوروبية، فاستوقفهما ليسألهما إن كان ينقصهما شيء.
وأوضح، أن مركز جوف آل معمر يعتبر صغيرا وعدد سكانه قليل، وتنقصه بعض الخدمات في تغطية الشبكة ومراكز التموينات الغذائية ومحطات البنزين لذلك توقع أن يكون الرحالة وزوجته في حاجة للمساعدة.
وأشار آل مجرِّي، إلى أنه لا تعد هذه الزيارة الأولى للرحالة وزوجته إلى المملكة، وأنهما في رحلتهما هذه كانا قادمين من وادي الدواسر ومتجهين إلى جازان وبعد ذلك إلى الأردن.
وأكد، أنه عرض عليهما المبيت لديهم باعتبار أن أقرب سكن يبعد ٣٥ كم، وكانت الساعة حينها 6 مساءوبدأت الشمس بالغروب وسيكون الأفضل لهما الراحة هذه الليلة فقبلا بالعرض.
وأضاف، أن والده استضافهما بمنزله وأعد لهما وجبة الإفطار خبز التنور (على الطريقة الجنوبية)، ثم أخذا جولة لمنزل جده التراثي حيث أقام وليمة عشاء وقدم لهما هدية رمزية تعبر عن الموروث السعودي البشت أو المشلح.
واختتم حديثه، بأنهما كانا سعيدين بتلك الليلة التي قضياها لديهم حيث عبرا عن شكرهما لهم وإعجابهما بالأخلاق العالية والكرم العربي الذي شاهداه فيهم.