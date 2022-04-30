نادي الإبل يطلق مسيرة العيد في البوليفارد بفعاليات متنوعة

أعلن نادي الإبل اليوم الجمعة إطلاق مسيرة العيد في بوليفارد رياض سيتي من خلال فعالية متنوعة، وذلك من أول أيام عيد الفطر المبارك حتى الثالث منه.
وأوضح أن أبرز الفعاليات استوديو التصوير الفوري بالزي التراثي، وركن كأس الشداد، ومعرض مفتوح، ومجسمات الإبل في ممرات البوليفارد، ومسيرات الهجن والهجانة، ومسيرة رقم 1 في منطقة سكوير 2 الساعة 9 مساء، ومسيرة رقم 2 أمام النافورة الساعة 11 مساء.
وأشار إلى أن الفعاليات ستبدأ من الساعة 5 مساءً حتى منتصف الليل.
شاركونا فرحة العيد 🎪🤩!
بـ 12 فعالية؛ نادي الإبل يطلق فعالية مسيرة العيد في #بوليفارد_رياض_سيتي؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك 🌙🎉#عيدنا_مع_إرثنا | #نادي_الإبل pic.twitter.com/17cBesz2ya
— نادي الإبل (@CamelClub) April 29, 2022
وفق أخبار 24″.