نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > نادي الإبل يطلق مسيرة العيد في البوليفارد بفعاليات متنوعة
30/04/2022   5:09 ص

نادي الإبل يطلق مسيرة العيد في البوليفارد بفعاليات متنوعة

+ = -
859

أعلن نادي الإبل اليوم الجمعة إطلاق مسيرة العيد في بوليفارد رياض سيتي من خلال فعالية متنوعة، وذلك من أول أيام عيد الفطر المبارك حتى الثالث منه.

وأوضح أن أبرز الفعاليات استوديو التصوير الفوري بالزي التراثي، وركن كأس الشداد، ومعرض مفتوح، ومجسمات الإبل في ممرات البوليفارد، ومسيرات الهجن والهجانة، ومسيرة رقم 1 في منطقة سكوير 2 الساعة 9 مساء، ومسيرة رقم 2 أمام النافورة الساعة 11 مساء.

 وأشار إلى أن الفعاليات ستبدأ من الساعة 5 مساءً حتى منتصف الليل. 

 

وفق أخبار 24″.

نادي الإبل يطلق مسيرة العيد في البوليفارد بفعاليات متنوعة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885208770.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.