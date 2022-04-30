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جديد المناطق > كعادة آخر جمعة في رمضان.. أطفال الباحة يحيون “يوم قريص” (صور)
30/04/2022   5:09 ص

كعادة آخر جمعة في رمضان.. أطفال الباحة يحيون “يوم قريص” (صور)

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أحيا عدد من أطفال بعض القرى بمنطقة الباحة (اليوم) الجمعة الموروث الشعبي المعروف بيوم “قريص” الذي اعتاد الأهالي إقامته كل عام في آخر جمعة من رمضان.

وجال الأطفال على منازل القرى وهم يرتدون الأزياء الشعبية ويرددون أهازيج مقترنة بهذه المناسبة لجمع الحلويات والهدايا التي تُقدم لهم من قِبل كبار السن وربات البيوت.

وتهدف هذه المناسبة التي يطلق عليها الأهالي أيضا اسم “القلية” واسم “الفليتة” إلى إشعار الأطفال بقرب حلول عيد الفطر المبارك وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم. وفق أخبار 24″.

كما حرص الكثير من الآباء على تشجيع أبنائهم لإحياء هذه العادة في المنطقة، لترسخ مفهوم التواصل والعطاء بين أفراد المجتمع.

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كعادة آخر جمعة في رمضان.. أطفال الباحة يحيون “يوم قريص” (صور)

جديد المناطق
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