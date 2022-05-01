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رياضة > إدارة الأهلي تحفز لاعبيها بمكافأة للفوز على الباطن.. و”سيبولدي” يجهّز بديل “دانكلير”
01/05/2022   7:53 ص

إدارة الأهلي تحفز لاعبيها بمكافأة للفوز على الباطن.. و”سيبولدي” يجهّز بديل “دانكلير”

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كشفت مصادر عن أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، وعدت لاعبي الفريق الأول بتقديم مكافأة في حال تحقيق الفوز على الباطن في المباراة المقبلة في الدوري.

وأوضحت المصادر لـ “سبورت 24″، أن إدارة الأهلي وضعت مكافأة قدرها 50 ألف ريال لكل لاعب كتحفيز ودعم لتحقيق مركز متقدم والابتعاد عن مراكز الخطر.

وعاود الأهلي تدريباته مساء أمس (السبت) على ملعب النادي بعد الإجازة الممنوحة للاعبين من قبل المدرّب سيبولدي استعدادًا لمواجهة الباطن يوم الخميس المقبل.

وشهدت التدريبات تفاعلاً كبيراً من قبل اللاعبين، وقام المدرّب بشرح بعض النقاط المهمة قبل بدء التدريبات، ومن المقرر أن يعتمد على اللاعب محمد خبراني في قلب الدفاع بعد إصابة البرازيلي دانكلير.

إدارة الأهلي تحفز لاعبيها بمكافأة للفوز على الباطن.. و”سيبولدي” يجهّز بديل “دانكلير”

رياضة
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