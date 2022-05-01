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رياضة > الاتفاق يواصل تحضيراته للتعاون .. ويقدم تدريباته غداً الاحد
01/05/2022   7:52 ص

الاتفاق يواصل تحضيراته للتعاون .. ويقدم تدريباته غداً الاحد

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب رديف النادي .

يأتي ذلك تحضيراً لمواجهة التعاون مساء يوم الخميس المقبل في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22 .

واشتمل التدريب الذي قاده للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على تمارين لياقية بالكرة ثم قسم الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب . وفق “أخبار 24”.

وعلى صعيد متصل من المقرر تقديم موعد تدريب فارس الدهناء يوم غدٍ الاحد إلى الساعة الـ4:30 عصراً تحضيرا لمواجهة التعاون .

الاتفاق يواصل تحضيراته للتعاون .. ويقدم تدريباته غداً الاحد

رياضة
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