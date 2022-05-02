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جديد المحليات > خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام
02/05/2022   10:04 م

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

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أدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، الديوان الملكي بقصر الصفا، كان في استقباله أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وقد أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين؛ القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق أول متقاعد راحيل شريف.

خادم الحرمين

خادم الحرمين

خادم الحرمين

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

خادم الحرمين

خادم الحرمين

خادم الحرمين

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر

خادم الحرمين

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر

خادم الحرمين

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

جديد المحليات
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