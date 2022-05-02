خادم الحرمين وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

أدى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في المسجد الحرام والساحات المحيطة به.
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، الديوان الملكي بقصر الصفا، كان في استقباله أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
وقد أدى الصلاة مع خادم الحرمين الشريفين؛ القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الفريق أول متقاعد راحيل شريف.
فيديو | استقبال #ولي_العهد لـ #خادم_الحرمين_الشريفين لحظة وصوله لتأدية صلاة #عيد_الفطر في #المسجد_الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/szfpg23AwB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 2, 2022
#فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صلاة #عيد_الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام.#واس pic.twitter.com/ZLYTi8aBAS
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 2, 2022
وفق “أخبار 24”.