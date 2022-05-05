بفارق كبير.. المملكة تتفوق على الدول الصناعية الكبرى وتكسب ثقة مواطنيها في توجهاتها الاقتصادية

سجّلت المملكة أعلى مستويات الثقة في توجهاتها الاقتصادية، متفوقةً على الولايات المتحدة والهند وألمانيا واليابان وعدد من الدول الصناعية الكبرى.
وجاءت المملكة في صدارة الدول طبقًا لمؤشر شركة الأبحاث العالمية إبسوس (Ipsos) والذي يُركز على العديد من الموضوعات الاجتماعية والسياسية الهامة في 27 دولة حول العالم.
وفي الاستبيان الذي أجرته الشركة في الفترة من 25 مارس إلى 3 أبريل من العام الجاري 2022، احتلّت المملكة المرتبة الأولى؛ إذ إن 92% من مواطنيها يرون أنها تسير في الاتجاه الصحيح، بتفوق يزيد على 57 نقطة عن المُعدل العام العالمي الذي يُقدر بـ35%، وبتفوق يزيد على 18 نقطة على الهند أقرب منافسيها التي حلت ثانيًا من حيث الترتيب. وفق “أخبار 24”.
أقل نسبة قلق من التضخم والبطالة
ومن أبرز موضوعات المؤشر: التضخم، والفقر، وعدم المساواة الاجتماعية، والبطالة، والجرائم والعنف، والاقتصاد، والفساد السياسي، وقد انعكست ثقة المواطنين بالإجراءات والأنظمة الحكومية المتبعة في هذا الخصوص.
وعبّر المواطنون عن أقل نسبة قلق فيما يخص التضخم بـ10% فقط، بينما كان معدل القلق العالمي العام تجاه هذه المشكلة 32%، وفي موضوع البطالة عبروا بأقل نسبة قلق بـ15% فقط، بفارق 16 نقطة عن المعدل العالمي الذي يُقدر بـ31%.
فارق كبير
وكان السعوديون الأعلى ثقة بأن دولتهم تسير في الاتجاه الصحيح، وذلك بنسبة 92%، فيما جاءت دول صناعية كبرى في النصف الأدنى من المؤشر تحت 50%، حيث سجلت ألمانيا نسبة 46%، واليابان 39%، وأمريكا 34%، وبريطانيا نسبة 34%، وفرنسا 32%.
الثقة في رؤية 2030
وأكدت نتائج مؤشر Ipsos، ثقة السعوديين بمشروع رؤية 2030، وما حملته من إصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الداعمة، إلى جانب برامج مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وهو ما أدى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الفرص الاستثمارية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وهو ما انعكس على تعزيز مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها والزائرين لها.