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جديد المحليات > طقس اليوم.. رياح وغبار على 7 مناطق وأمطار رعدية وتساقط للبرد في أخرى
05/05/2022   2:27 م

طقس اليوم.. رياح وغبار على 7 مناطق وأمطار رعدية وتساقط للبرد في أخرى

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قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن يستمر اليوم (الخميس) تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من 7 مناطق بالمملكة.

وأبان المركز في تقريره عن حالة الطقس، أن الرياح النشطة ستشمل أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. رياح وغبار على 7 مناطق وأمطار رعدية وتساقط للبرد في أخرى

جديد المحليات
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