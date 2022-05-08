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رياضة > “الأنصاري”: هذا الثلاثي مؤثر في دوري المحترفين.. وزيادة الأجانب أمر إيجابي
08/05/2022   6:58 م

“الأنصاري”: هذا الثلاثي مؤثر في دوري المحترفين.. وزيادة الأجانب أمر إيجابي

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أكد لاعب الاتحاد السابق، الكويتي فهد الأنصاري، أنه يعجبه أداء لاعب الهلال موسى ماريغا، وكذلك المهاجم تاوامبا رفقة التعاون، لافتا أنهما مؤثران مع فريقيهما.

وقال فهد الأنصاري في تصريحات لقناة “SSC”: “سلمان الفرج في المنتخب السعودي والهلال مؤثر، وحتى غيابه كذلك، ومستواه المميز ثابت منذ سنوات”.

وأضاف: “وجود 7 أو 8 أجانب في كل فريق بالدوري السعودي للمحترفين، له تأثير إيجابي على المنتخب السعودي”.

وواصل:”الدوري السعودي للمحترفين يزداد قوة كل موسم وتطورا فنيا وجمالية وحضورا جماهيريا”.

وأتم تصريحاته: “أتشرف بأنني مثلت الاتحاد، وسعيد للغاية بحصولي على كأسين برفقته في سنتين، ولن أنسى تلك الألقاب التي حققتها معه طوال حياتي”.وفق “أخبار 24”.

“الأنصاري”: هذا الثلاثي مؤثر في دوري المحترفين.. وزيادة الأجانب أمر إيجابي

رياضة
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