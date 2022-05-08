ساديو ماني: نصلي من أجل سقوط مانشستر سيتي

أكد لاعب ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني على أن فريقه ينتظر سقوط غريمه مانشستر سيتي في فخ التعادل والهزيمة حتى يعود أمل التتويج بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي.
وقال ماني وفقًا لـ”ليفربول إيكو”: “نصلي من أجل أن يقع مانشستر سيتي في فخ التعادل أو الخسارة، وأن نفوز بالمباريات لأن التتويج بالدوري الإنجليزي لا يحدث كل عام ولدينا فرصة هذا العام”.
وتعادل ليفربول مع توتنهام بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي ليتساوى مع سيتي في عدد النقاط لكن الأخير لعب مباراة أقل. وفق “أخبار 24”.
ويلتقي مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد في مباراة مهمة ضمن صراع ليفربول وسيتي على لقب الموسم الحالي.